Valdilana: Cade dalla bici e si ferisce gravemente alla testa, elitrasportato al CTO di Torino

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 14 maggio, in frazione Baltigati a Valdilana. A causa dell'asfalto bagnato, un ciclista 57enne di Carpignano Sesia ha perso il controllo della sua due ruote cadendo rovinosamente a terra. Nell'impatto, ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico e ferite multiple. Per questo è stato soccorso dai sanitari del 118, per poi essere elitrasportato al CTO di Torino in codice rosso. L'uomo si trova tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Trivero, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.