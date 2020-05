Chiavazza e tutto il Biellese in lutto per la morte di Piero Mazzuchetti, figura storica di Chiavazza che che si è spento ieri, 14 maggio. Ex dirigente del Torino Calcio ai tempi di Pianelli, ha fondato ed è stato presidente per 30 anni del Club Fedelissimi Granata di Biella. Prima imprenditore tessile poi autista e istruttore, era anche accompagnatore della Pallacanestro Biella nel periodo in cui era Massimo Angelico a guidare la squadra.