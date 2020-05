Pianta finisce sul tetto di uno stabile, rimossa dai Vigili del Fuoco di Ponzone

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone nella mattinata di oggi, 15 maggio. In frazione Valle Mosso di Valdilana, sulla strada che porta alla Rovella, una pianta ha ceduto finendo sul tetto di uno stabile. Con l'autoscala, gli uomini del 115 si sono arrampicati e hanno rimosso i grossi rami, mettendo in sicurezza l'area. Un'altra squadra è poi stata impegnata a Strona, sempre per la rimozione di una pianta, che questa volta è caduta sulla sede stradale.