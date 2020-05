Frane, piante, corto circuiti: Vigili del Fuoco biellesi in azione contro i danni da maltempo

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sulle strade biellesi a causa del maltempo. Gli uomini del distaccamento volontario di Cossato sono attualmente attivi su due frane, una in frazione Enoch a Lessona e l'altra in via per Brusnengo a Masserano. Sul posto anche i Carabinieri, che regolano la viabilità durante le operazioni dei Vigili del Fuoco.

Da ieri sera a questa mattina, gli stessi hanno poi rimosso alcune piante dalle sedi stradali di Zubiena, Valle San Nicolao, Strona e via Santuario d'Oropa a Biella. Infine, nella notte sono intervenuti in via Parlamento a Cossato per mettere in sicurezza alcuni cavi della corrente che sfiammavano a causa della pioggia. Con loro sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel.