Biella, incidente sul lavoro per un 25enne operaio de Gli Orsi. Trasportato in ospedale

Mentre lavorava in un magazzino ha avuto un incidente. È accaduto oggi pomeriggio, 15 maggio, ad un 25enne operaio del centro commerciale Gli Orsi di Biella. Il giovane avrebbe riportato lesioni non gravi alla schiena: per le cure del caso, è stato trasportato all'ospedale di Biella dal 118, in codice giallo. Seguiranno eventuali aggiornamenti.