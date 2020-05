Sulla terapia al plasma il dottor Cavalotti fa chiarezza: “Strumento utile per casi gravi ma è sbagliato opporlo al vaccino” VIDEO

“È fuori luogo contrapporre la terapia al plasma ad un eventuale vaccinazione”. A ribadirlo, in un video appello, il medico di famiglia Alessandro Cavalotti che ha voluto chiarire alcuni punti su un tema di stretta attualità particolarmente discusso a livello nazionale su vari fronti.

“Vedo molta confusione – sottolinea il medico biellese – e parecchie polemiche su questo argomento. Occorre fare ordine: la tecnica alla base della terapia al plasma è conosciuta da molto tempo. È indubbio che sia stata un’idea intelligente utilizzare il plasma dei pazienti guariti nei casi gravi durante i giorni più disperati della pandemia causata dal coronavirus. I primi studi dimostrano una certa efficacia e l’idea sembra funzionare”.

Ma Cavalotti sottolinea che non si tratta di “una tecnica semplice e così miracolosa come viene pubblicizzata. C’è, infatti, il problema dei donatori: il plasma deve essere innocuo e ricco di anticorpi. Questi aspetti escludono una fetta importante di potenziali donatori poiché il plasma deve appunto avere una quantità efficace di anticorpi e ogni donatore potrà darne una quantità limitata. In pratica, la terapia al plasma ha tutte le controindicazioni di una trasfusione di sangue. Inoltre, la compatibilità tra ricevente e donatore rende questa terapia difficilmente praticabile su larga scala senza dimenticare il tipo di immunità”.

Cavalotti conclude che “se gli studi confermeranno la sua efficacia avremo uno strumento potente per i casi più gravi ma questo non può fermare la ricerca di farmaci e cure che possono rallentare e fermare la malattia”.