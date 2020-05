Rocco Botta contro Alessio Ercoli: "Leggo con stupore le sue dichiarazioni"

Nota stampa del consigliere comunale pentastellato, Rocco Botta. "Leggiamo con grande stupore le dichiarazioni del capogruppo Alessio Ercoli. “Sta aspettando ancora le linee guida del Ministro Azzolina ??". Lo stesso, parlando apparentemente in nome e per conto dell’Assessore Bessone, per continuare a muovere un becero attacco al Ministro Lucia Azzolina, continua però a raccontare solamente stupidaggini.

Parafrasando le sue parole vogliamo sperare che sia il solito “colpo a salve” (tanto per fare un pò di rumore) visto che l’assessore Gabriella Bessone sa o DOVREBBE SAPERE che in questo momento stanno lavorando insieme Governo (Catalfo, Bonetti, Azzolina, Spadafora), Enti locali (Comuni Province, città metropolitane e Regioni) e il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute per predisporre un protocollo specifico. E quindi la domanda che ci poniamo è: quali linee guida state aspettando dal Ministro??

Apprendiamo inoltre che il Comune di Biella ha già tutto pronto per i nuovi centri estivi. Tutto questo senza neanche conoscere il protocollo e senza alcuna indicazione del Ministero della Salute? Abbiamo compreso da tempo la sua ostilità verso il Ministro. Vogliamo solo augurarci che il dibattito sia ricondotto però ad elementi oggettivi e non a spudorate baggianate propagandistiche. Mentre aspetta linee guida (che non esistono) vogliamo rammentargli altresì che le ordinanze sugli esami di Stato, che lui ancora aspetta (anche quelle), sono già uscite una settimana fa e sono al vaglio del CSPI".