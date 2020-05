Pmi srl dona al comune di Mottalciata 600 flaconi di gel igienizzante

La società P.M.I. srl - stampi e stampaggio ha donato al comune di Mottalciata, in cui si trova la sede principale e alle forze dell'ordine operanti sul territorio, 600 flaconi di gel disinfettante per mani, articolo che in questo periodo di emergenza COVID-19, ha portato al centro della produzione dell'azienda i tappi per i contenitori di igienizzanti.

"Stiamo lavorando ininterrottamente dall'inizio dell'emergenza - spiega il titolare Alessandro Ciccioni - per fornire ai molti clienti già produttori di gel o che hanno convertito la loro produzione, i contenitori adatti a questo tipo di prodotto. Per questo abbiamo deciso di dare un piccolo aiuto al territorio acquistando i flaconi dal nostro cliente Parisienne Italia s.p.a. per donarli al comune di Mottalciata, sperando di far cosa gradita, nell'obiettivo di aiutare a contrastare e fermare la diffusione del virus essendo l'igiene della mani uno dei pilastri su cui si basa la prevenzione".

P.M.I. srl - stampi e stampaggio tecnoplastici, con quasi mezzo secolo di storia nel settore della produzione di articoli tecnici in gomma e materiali plastici, pone sin dalla metà degli anni settanta la propria esperienza al servizio del cliente, con precisione e passione realizza gli stampi e stampa articoli di ogni tipo, nei materiali tecnoplastici più adatti, per soddisfare ogni esigenza specifica da parte del committente. Oltre 40 anni di esperienza, 3 sedi produttive tra Piemonte e Lombardia, 3000 mq di produzione di qualità e innovazione.