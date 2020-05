Corradino rende onore all’ex Cavicchioli e chiede coraggio a Cirio: “Apriamo con regole precise”

“Ringrazio pubblicamente Marco Cavicchioli per i 5 anni che ha trascorso alla guida della città di Biella. Bene o male non è questo il discorso. Ha dedicato il suo tempo a favore della cittadinanza”. A dichiararlo nella consueta diretta sui propri canali social il sindaco Claudio Corradino, alla notizia delle dimissioni da consigliere comunale dell’ex primo cittadino della città (clicca qui).

Un addio che ha fatto particolarmente discutere la politica (e il web) biellese. “Spiace non vederlo a Palazzo Oropa perché avrei avuto piacere di confrontarmi con lui. – sottolinea Corradino - Ha avuto meno aiuti di quanto avrebbe dovuto averne dalla parte più vicina a lui. Nella mia precedente esperienza a Cossato, ho avuto modo di collaborare con lui nell’interesse del Biellese senza guardare i colori politici. L’accezione di galantuomo gli calza bene”.

Nel suo intervento, il sindaco ha elencato i dati complessivi sul numero dei contagi nel Biellese. “I dati sono in miglioramento per merito del comportamento saggio della maggioranza dei biellesi. Sono positivi e ci fanno ben sperare. A questo punto mi auguro che la Regione faccia un atto di coraggio facendo aprire le attività che da troppo tempo sono chiuse”. In particolare, Corradino chiede al presidente Cirio di “far aprire parrucchieri, estetisti e tante altre attività che possono essere svolte con determinate regole precise. Anche per i bar è il momento. Ma fino a quando la Regione non autorizza questo non possiamo farlo. Se avessi la possibilità di decidere per Biella autorizzerei l’apertura di queste attività, con determinate regole di sicurezza, senza dimenticarci dei ristoranti. Venerdì ci sarà un appuntamento video con Cirio per capire come ci si muoverà”.

Infine, sullo stato attuale il sindaco dichiara: “La fase emergenziale è finita ma teniamo alta l’attenzione mantenendo le distanze tra le persone e rispettando le norme vigenti”.