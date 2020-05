Coronavirus, salta Ternengo in Festa. La Pro Loco: “Vi aspettiamo nel 2021”

Salta Ternengo in Festa a causa del coronavirus. A darne comunicazione la presidente della Pro Loco locale Alessandra Masiero in una nota stampa: “Vista la situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il Consiglio Direttivo della Pro Loco Ternenghese ha deciso di sospendere per quest’anno i festeggiamenti per la Festa Patronale di Ternengo in Festa che si svolge durante il mese di luglio. Purtroppo non abbiamo altre alternative. La preparazione dei nostri famigerati fiori di zucca iniziava già nel mese di maggio così come gran parte dei preparativi per predisporre l’area dedicata alla manifestazione, senza contare l’incertezza per l’evolversi della situazione. Quindi con grande rammarico dobbiamo fermarci per quest’anno ma vi aspettiamo per luglio 2021. Ma non siamo rimasti con le mani in mano durante questa emergenza: la nostra Pro Loco ha infatti devoluto 1.500 euro all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella”.