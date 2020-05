Città di Cossato, terzo incontro web: si parla di come impostare la settimana per giocatore di movimento e portiere

Proseguono gli incontri web del Città del Cossato. Si tratta del terzo appuntamento realizzato in collaborazione con la Pro Vercelli e La Rete dei Mister e in programma sabato 16 maggio, dalle 17, sulla piattaforma Zoom. L'evento, dal titolo “Come impostare la settimana tipo del giocatore di movimento e del portiere, nei dilettanti”, è gratuito ed è aperto a tutti.

“Durante l'incontro virtuale, parleremo e vedremo, mediante materiale video, come organizzare le sedute d'allenamento e come integrare il lavoro secco con il lavoro con palla – spiegano gli organizzatori – Si parlerà anche di come modulare il carico di lavoro nella settimana, come impostare l'allenamento con l'utilizzo del portiere e dei giocatori di movimento e come inserire il portiere negli esercizi con palla”.

Relatori saranno Gigi D'Aquino, Preparatore Atletico della Berretti e della U17 - Fc Pro Vercelli, e Fabio Ronzani, Preparatore Portieri della Berretti e della U17 Fc Pro Vercelli. Per partecipare è necessario iscriversi via WhatsApp al numero 3346267701, scrivendo semplicemente il nome.