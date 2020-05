Circolo di Vergnasco scrive al Governo: “Chiusi per mesi e senza risposte. Ci sentiamo abbandonati”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei sapere se lo stato, in merito ai circoli, avesse predisposto qualche tipo di aiuto. Siamo rimasti chiusi per mesi e non abbiamo avuto entrate per mantenere le strutture (luce, gas, affitto, ecc.). La nostra realtà di circolo non è stata considerata. Anche noi abbiamo spese, ma non abbiamo avuto nessuna risposta concreta da nessuna parte. Siamo arrabbiati, e vogliamo farci sentire. Ci siamo sentiti abbandonati, nessuno ci dà indicazioni. Non siamo di serie C, ma persone oneste che si impegnano ogni giorno a mandare avanti la nostra realtà”.