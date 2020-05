Dimissioni Cavicchioli, la segreteria Pd: "Un sindaco anomalo, giusto, preparato e retto"

Nota stampa della segreteria Pd sulle dimissioni dell'ex sindaco, Marco Cavicchioli. "Le prossime dimissioni dal Consiglio Comunale di Biella di Marco Cavicchioli sono divenute pubbliche ancor prima d’essere formalizzate, e si impone quindi questa riflessione che avevamo riservato a tempi successivi al comunicato del nostro ex Sindaco, per ragioni di opportunità.

Marco Cavicchioli è stato un sindaco “anomalo” per molti versi: ha lavorato duramente e in silenzio per tutto il suo mandato, in un’epoca in cui la spettacolarizzazione è divenuta purtroppo il filo conduttore dell’attività politica, quasi ne fosse l’anima anziché un orpello spesso inutile se non dannoso.Marco è stato un sindaco giusto, preparato, di una rettitudine assoluta sino ad apparire ruvida. Marco è un galantuomo che ha deciso ora, dopo un confronto con la sua famiglia e con il Partito (cosa per cui lo ringraziamo con affetto) di fare un passo indietro per lasciare spazio a nuove risorse. Le dimissioni sue, dopo quelle di Diego Presa sopraggiunte per motivi di salute, che abbiamo ringraziato per l’onestà, la preparazione e l’impegno per il territorio profuso in tanti anni di servizio, chiudono un’epoca nel Partito Democratico e ne aprono una nuova, nella quale Manuela Mazza, subentrata a Diego, e Paolo Rizzo, che subentrerà quale consigliere a Marco, portano rispettivamente e nel contempo novità ed esperienza.E la novità della maggioranza dei consiglieri del nostro partito, con l’entusiasmo che l’accompagna, insieme all’esperienza degli altri, rappresentano un’occasione di crescita dell’attività politica, nell’interesse del nostro territorio, che il gruppo consiliare del PD saprà sicuramente cogliere.

Ai consiglieri comunali di Biella del Partito Democratico garantiamo il supporto dell’intero partito democratico biellese, che li sosterrà avvalendosi del contributo derivante dall’elaborazione politica e dal dibattito di tutti gli iscritti, nel comune obiettivo di rendere sempre più incisiva, propositiva e costruttiva l’attività dell’opposizione in consiglio comunale.Il Partito democratico ringrazia, sia Diego Presa che Marco Cavicchioli per aver dato la propria disponibilità a continuare a lavorare con noi perché la loro competenza ed esperienza sia umana che professionale è un valore per tutto il partito.Al gruppo consiliare del Partito Democratico va l’augurio di buon lavoro di tutto il Partito".