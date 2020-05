Dal Nord Ovest - Schiaffi, pugni e testate alla compagna, il figlio chiama i Carabinieri e lo fa arrestare

Il litigio è esploso in maniera improvvisa, tanto da arrivare alla violenza fisica: schiaffi, pugni, addirittura testate. A subire l'aggressione dal proprio compagno, una donna colpita da un 47enne di Castellamonte.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ivrea, chiamati dal figlio 20enne della donna. L'uomo è finito in manette, mentre la vittima è stata portata all'ospedale di Cuorgnè, dove è stata medicata con una prognosi di una settimana. Dalle prime indagini, sembrerebbe che gli episodi di questo genere in quella casa fossero frequenti, ma la vittima non aveva mai sporto denuncia.