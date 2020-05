Ponderano piange il partigiano "Canaja": Addio a Umberto Grandotto

Ponderano in lutto per la scomparsa di Umberto Grandotto. Partigiano, conosciuto con il nome di battaglia "Canaja", come lo chiamava la mamma per la sua vivacità, si è spento all'età di 92 anni. Nato a Venaria Reale il 17 settembre 1927, a sei mesi di età si trasferì con la sua famiglia ad Andorno e, in seguito, a Tollegno in frazione Mulino. All'età di 15 anni cominciò a sentire parlare di "bande partigiane" e di "rastrellamento" e dei ragazzi uccisi dai fascisti e dai tedeschi a Tollegno e Sagliano: fu in quel momento che maturò la convinzione di raggiungere il gruppo dei Partigiani dislocato verso il Bocchetto Sessera. "Uno dei suoi ricordi che più hanno lasciato il segno e di cui spesso parlava - racconta il sindaco di Ponderano Roberto Locca - è la battaglia di Ronco, il 15 marzo 1945, poco prima della liberazione".

Grandotto fu anche segretario della sezione Anpi di Ponderano e, negli anni, ha organizzato borse di studio per gli studenti delle scuole del paese insieme a diverse amministrazioni comunali, anche recandosi nelle classi per raccontare le sue esperienze di Partigiano, scelta maturata alla giovane età di 17 anni. Con il matrimonio si trasferì poi a Vigliano, dove svolse la professione di elettricista e con la moglie Piera gestì un negozio di elettrodomestici. In occasione del 25 Aprile 2016, infine, fu onorato con la medaglia della Liberazione dal Ministero della Difesa.

"Una grande persona - lo ricorda il primo cittadino - integerrimo, ricco di ideali sociali, ha messo a disposizione della libertà di tutti la sua giovane vita. Un esempio a cui ci si deve riferire, soprattutto ai giorni nostri, in cui gli ideali di vita comune sembrano non avere più importanza. Ciao Umberto, grazie per quello che sei stato e per tutto quello che ci hai donato".