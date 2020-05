Piante ostruiscono la strada, interventi dei Vigili del Fuoco di Ponzone nella Valle di Mosso FOTO

Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone attivi nella Valle di Mosso. Dalle 18 alle 21,30 di ieri sera, 13 maggio, gli uomini del 115 hanno effettuato due interventi per la rimozione di piante dalla sede stradale: il primo a Strona e il secondo a Valdilana, in frazione Cimamonti. Qui la strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a concludere le operazioni. Questa mattina, intorno alle 8, i Vigili del Fuoco sono poi intervenuti nuovamente a Valdilana, in frazione Cerreia, sempre per un albero caduto sulla strada.