E' morta la segretaria comunale Paola Bossi: aveva 60 anni. Valsessera in lutto

Lutto in Valsessera e Valsesia per la morte di Paola Bossi, apprezzata segretaria comunale e sindaco, per due mandati, di Cravagliana. Paola Bossi aveva 60 anni e da tempo era malata: nella sua carriera aveva lavorato in molti enti pubblici della Valsesia e della Valsessera, facendosi sempre apprezzare per la competenza e l'attenzione al territorio e alla popolazione.

Originaria di Cravagliana, era anche stata sindaco per due mandati, a metà degli anni '90 e nei primi anni 2000 e ugualmente era stata impegnata nella Comunità Montana. A ricordarla sono molti primi cittadini che l'avevano conosciuta nel corso della sua attività professionale.

Tra i ricordi, molto toccante quello del sindaco di Crevacuore, Ermanno Raffo: “Paola era minuta, gentile, ma con un cuore e un coraggio da guerriera impavida. La sua grande caparbietà non è bastata ed anche lei ha dovuto arrendersi a un mostro implacabile. Cara Paola, ti ricordiamo con grande affetto ed ti siamo riconoscenti per quello che hai fatto e per quella parte del tuo sapiente lavoro che hai dedicato al nostro Comune”.