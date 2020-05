Videogiochi, incontro sulla dipendenza con l'Istituto Comprensivo di Cavaglià

Essere genitori non è mai stato facile, ma ancor meno lo è in un mondo che cambia velocemente, produce nuovi servizi e nuove criticità comportamentali. Il diffondersi di cellulari, social network, giochi online ha portato a un diverso modo di relazionarsi e di gestire il tempo libero, soprattutto nei ragazzi. La pandemia da Covid 19 ha ulteriormente gravato sulla presenza pervasiva e l’utilizzo di questi strumenti.

Questo il tema dell'incontro “Le problematiche dell’universo digitale: viaggio nei passatempi online dei nostri figli, prima, durante e dopo la quarantena”, organizzato dall'Istituto Comprensivo di Cavaglià, che si terrà venerdì 15 maggio, alle 20:30, in streaming collegandosi al link meet.google.com/ias-bcga-qyi .

"L’idea dell’appuntamento - dice Stefania Nuccio, Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià - è nata dal sempre maggior numero di bambini e ragazzi che restano collegati per troppo tempo a giochi più o meno adeguati. L’incontro è rivolto ai genitori di tutti i bambini e ragazzi in frequenza presso le scuole dell’Istituto Comprensivo e a tutti coloro che vorranno partecipare: una buona educazione all’uso del digitale parte proprio dalla prima infanzia! Vi proponiamo un breve viaggio nelle modalità più frequenti di utilizzo di queste applicazioni e in quelle che sono le dinamiche relazionali e di crescita che i nostri ragazzi affrontano in questo modo, per capire come gestire insieme a loro un utilizzo prudente e sano di questi strumenti".

Relatori della serata la dottoressa Alessandra Tamiati, psicologa dell'IC di Cavaglià che parlerà di come “Giocare e relazionarsi online: riflessioni e istruzioni per l’uso!”, mentre il professor Claudio Mason, docente di lettere dell'istituto, che tratterà delle “Applicazioni e web tra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado”.