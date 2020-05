Torna il maltempo, in arrivo temporali e grandine sull'alto Piemonte: è allerta gialla anche nel Biellese

Torna il maltempo nell’alto Piemonte. A comunicarlo l’Arpa regionale sul proprio sito ufficiale: “Un’ampia area ciclonica, con un minimo centrato tra Atlantico orientale e Penisola Iberica, convoglia correnti umide e instabili sudoccidentali sul nordovest della penisola, determinando rovesci sparsi e locali temporali nel corso del pomeriggio odierno, al più di moderata intensità. Dalla serata il transito sul Nordovest di un minimo depressionario secondario, in isolamento dalla circolazione depressionaria principale, causerà un deciso aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali più diffusi, localmente associati a fenomeni grandinigeni, che risulteranno più intensi sulle aree a nord del Po e persistenti sul settore nordorientale fino alla mattinata di domani”.

Su queste aree, come si legge, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico connessa ai temporali forti. Sono possibili locali allagamenti, possibili isolati fenomeni di versante, caduta alberi e forti raffiche di vento. Sulla zona del Toce e su alto Novarese e Vercellese sono attesi innalzamenti dei corsi d’acqua, comunque al di sotto dei livelli di guardia. “Una graduale attenuazione dei fenomeni – conclude la nota - si avrà nel corso della mattinata di domani, in un contesto che rimane caratterizzato da una spiccata variabilità. Nella seconda parte della giornata, infatti, schiarite irregolari saranno seguite dallo sviluppo di nuovi annuvolamenti cumuliformi associati a rovesci e locali temporali, di intensità al più moderata”.