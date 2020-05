Coronavirus, il GAL Montagne Biellesi in smart working: presentazione di bandi online e lavoro agile

L’attività del Gal Montagne Biellesi prosegue senza sosta in modalità smart working. Grazie al lavoro agile, lo staff del Gal ha potuto dare continuità all’attività di consulenza in questi ultimi due mesi di emergenza Covid-19 e, come spiega il presidente Emanuele Ramella Pralungo: “Abbiamo mantenuto comunque i servizi e ora stiamo creando le condizioni di sicurezza per dipendenti e visitatori prima di riaprire le sedi. Intanto proseguiamo con il lavoro agile, con gli incontri via web e con le presentazioni dei bandi attivi sulle piattaforme di videoconferenza”.

In questi giorni il direttore Michele Colombo e il responsabile amministrativo Luca Pozzato hanno illustrato uno dei bandi che a causa delle chiusure non era stato presentato dal vivo, la misura 16.2.1. “Attuazione di progetti pilota del settore forestale”. Come già avvenuto per la misura 16.3.1. inerente il settore turistico, presentata su Google Meet agli operatori del settore una settimana prima, anche in questo caso ad essere invitati sono stati gli operatori forestali, ma anche il mondo dell’artigianato che ha a che fare con il legno e chi si occupa di bio edilizia, perché lo scopo del bando, come evidenzia il direttore del Gal, “è quello di agire su diversi elementi, a cominciare dalla creazione di una filiera del legno che coinvolga non soltanto chi si occupa dei tagli nei nostri boschi, ma anche chi trasforma e utilizza la materia prima.

Uno degli obiettivi principali è quello di promuovere un uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività del settore nel rispetto dell’ambiente. E infine quello di contribuire all’approvvigionamento regolare e sostenibile delle risorse”.Il bando va oltre il semplice finanziamento degli interventi o degli studi, ponendosi l’obiettivo di affrontare uno dei temi cardine legato all’impiego del legname locale al di fuori, o meglio al di là, del semplice utilizzo per uso energetico, si pensi all’artigianato, come detto, o alla bio edilizia.Prosegue Colombo: “Il bando ha l’ambizione di contribuire a creare una filiera che definisca i metodi di utilizzazione, stoccaggio, essiccamento e classificazione dei legnami nonché una serie di modalità di gestione che garantiscano produttori, utilizzatori e clienti finali. Si tratta sicuramente di un intervento innovativo, come lo sono tutte le misure 16 che il nostro Gal ha attivato. L’innovazione, attraverso il bando, riguarderà l’impiego dei legnami locali nella carpenteria e la codifica di innovativi sistemi di qualificazione e qualificazione dei legnami ma anche la definizione di procedimenti operativi per una efficace prima cernita del legname da opera da effettuare direttamente sul luogo del taglio.

E poi creare quello che mi piace definire l’”effetto filiera”, ossia la creazione di sinergie e raccordo tra operatori e utilizzatori: un processo virtuoso che aumenta la probabilità che si creino contatti e collaborazioni”.Tra i progetti che saranno presentati il bando premierà in particolare quelli che sapranno coinvolgere diversi soggetti facenti parte della filiera forestale, quelli che avranno una quantificabile ricaduta economica casta dal punto di vista economico e ed ambientale e pii quei progetti che sapranno strutturarsi al meglio sul fronte della comunicazione dei risultati ottenuti. Come beneficiario del bando sarà un gruppo di cooperazione che potrà essere costituito da vari soggetti operanti nel comparto forestale e della filiera del legno fra cui: soggetti pubblici o privati proprietari di aree boscate o che possano dimostrare la disponibilità totale della proprietà ai fini della gestione.

E poi operatori del comparto forestale e della filiera del legno, enti locali, organismi di ricerca e poli e reti di imprese.Conclude Colombo: “La dotazione finanziaria del bando è di 100 mila euro e gli interventi dovranno essere localizzati in area Gal. Tra le spese ammissibili del bando rientrano gli studi di fattibilità, la progettazione, la costituzione del partenariato e poi gli interventi di animazione del progetto, così come il coordinamento e l’attuazione dello stesso e la comunicazione dei risultati ottenuti. Sarà ammissibile rendicontare spese di personale e in certa percentuale anche le spese generali”.

Per ogni informazione o approfondimento il personale del Gal resta a disposizione. E’ possibile chiamare il numero 015 0991427 e richiedere un appuntamento dedicato, anche in videoconferenza. Oppure scrivere una mail all’indirizzo: info@montagnebiellesi.it.