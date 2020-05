Concorso per 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 13 (tredici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri così ripartiti: n. 11 (undici) posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 2 (due) posti per la specialità medicina; 1 (uno) posto per la specialità veterinaria; 1 (uno) posto per la specialità psicologia; 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; 1 (uno) posto per l specialità investigazioni scientifiche – biologia; 2 (due) posti specialità telematica – informatica; 1 (uno) posto per la specialità telematica - telecomunicazioni; 1 (uno) posto per la specialità genio; 1 (uno) posto per la specialità amministrazione; n. 2 (due) posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 1 (uno) posto per la specialità telematica - informatica; 1 (uno) posto per la specialità psicologia.

Le domande devono essere presentate entro l'11 giugno 2020. Per avere maggiori dettagli collegarsi al sito dei Carabinieri CLICCANDO QUI.