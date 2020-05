Scivola in un canale e viene trascinata dalla corrente, cagnolina salvata da un giovane candelese

Non ci ha pensato due volte: quando ha capito la situazione, si è buttato nel canale per recuperare la cagnolina in difficoltà. È un episodio a lieto fine quello accaduto sabato scorso, 9 maggio, a Candelo: "Ho portato i miei due cani a fare una passeggiata al solito posto lungo il fiume Cervo - racconta Francesca, padrona della quatto zampe - ma mentre scattavo qualche foto a Ulisse, il mio Golden Retriever, Betty è scomparsa".

Preoccupata, Francesca inizia a cercare la sua cagnolina, invano. "Torno indietro sui miei passi - prosegue - e dopo qualche centinaia di metri scorgo due giovani, un ragazzo e una ragazza, guardare dentro il canale".

La struttura, artificiale, è stata costruita per far confluire l'acqua dal Cervo al paese di Candelo. "Mi sono precipitata da loro - racconta ancora Francesca - e il ragazzo, Luca, si è buttato nel canale al posto mio, senza pensarci due volte. È stato un gesto spontaneo, gentile e disinteressato, l'ho apprezzato molto".