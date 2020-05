Voglia di fare sport, in che modo nella fase 2? Atleti e società sportive in diretta su Newsbiella

Proseguono le interviste di Newsbiella sulla Fase 2 nel Biellese. Ospiti della diretta "Voglia di fare sport, in che modo nella fase 2?" che andrà in onda alle 18,15 di oggi, 13 maggio, diversi personaggi del mondo sportivo locale: il runner Mario De Nile e il fondatore di Biella Running Paolo Vialardi, il presidente di Ucab Filippo Borrione, il presidente de La Biellese e CEO di Casa.it Luca Rossetto, l'organizzatore di tornei amatoriali di calcio Bruno Barone, il manager di Edilonol Pallacanestro Biella Antonio Trada, il presidente regionale Csen Gianluca Carcangiu, l'ex presidente Fipav e coordinatrice del progetto Scuola Pallavolo Biellese Giusy Cenedese, i personal trainer Claudio Canessa (Armonia in Equilibrio) e Antonella De Palma (Fisiokinetik) oltre a Paola Buzzo (Intrecci d'Arte). Ospite d'onore la campionessa occhieppese in forza alle Fiamme Azzurre, Valeria Roffino. La live sul mondo dello sport verrà trasmessa sulla pagina Facebook Newsbiella e sul quotidiano Newsbiella.it.