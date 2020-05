Mongrando, il sindaco scrive ai cittadini e ai nuovi nati: “Orgoglioso di voi. Tutti insieme ce la faremo”

Nei giorni del coronavirus, il sindaco di Mongrando Antonio Filoni si rivolge alla popolazione e ai nuovi nati del paese con un messaggio di speranza: “Nonostante il periodo difficile che sta attraversando tutta la nostra comunità e l’Italia intera, sono orgoglioso del comportamento dei miei cittadini per come si sono e per come si stanno comportando in questo particolare momento di emergenza. Do il benvenuto ai 7 gioiellini che sono nati da febbraio ad oggi nel nostro bel paese, li abbraccio e auguro felicitazioni e congratulazioni vivissime ai loro genitori. La vostra nascita rappresenta la luce e la speranza del nostro futuro. Tutti insieme ce la faremo”.