Lavori pubblici, bilancio consuntivo e tributi: tutti gli aggiornamenti da Camandona

In settimana la giunta comunale di Camandona delibererà di non prorogare la scadenza del 16 giugno per il pagamento dei tributi locali ma di consentire agli utenti che si trovassero in difficoltà economiche di richiedere una giustificata proroga di alcuni mesi a discrezione dell’interessato (fino ad un massimo di sei e quindi fino al 16 dicembre in concomitanza con la seconda rata), senza incorrere nel pagamento di interessi e sanzioni.

“Per ottenere la proroga – spiega il sindaco Gian Paolo Botto Steglia - è obbligatorio fare una comunicazione preventiva da trasmettere al comune entro il 10 giugno per mezzo di lettera o fax 015.748097 o email al seguente indirizzo: camandona@ptb.provincia.biella.it. Attenzione se non dovesse arrivare la richiesta di proroga si incorrerà come di consueto nel pagamento di interessi e sanzioni! Il provvedimento verrà pubblicato negli strumenti istituzionali e sui social al fine di darne la massima diffusione. Eventuali informazioni si possono ottenere telefonicamente al numero 015.748257. Tutto ciò salvo provvedimenti diversi da parte del governo che ad oggi ancora non abbiamo! Comunichiamo inoltre che quest’anno l’Imu e la Tasi saranno unificate e quindi gli utenti di Camandona riceveranno a casa solo due F24: uno per la rata di giugno ed uno per il saldo di dicembre. Per la TARI nulla è cambiato: un F24 a giugno ed uno a saldo a dicembre”.

Inoltre, entro la fine di maggio, il consiglio comunale dovrà approvare il bilancio consuntivo nel quale verrà evidenziato l’avanzo di amministrazione conseguito nel corso della gestione 2019 evidenziando quale sarà la quota che si potrà applicare per l’anno corrente. ”Non avendo ad oggi certezze relativamente alla possibilità di rinegoziazione dei mutui e di differimento della quota capitale di un anno, per la gestione ordinaria e per eventuali maggiori spese per il coronavirus ed altre conseguenti, dobbiamo agire con la massima prudenza” sottolinea il primo cittadino.

Capitolo lavori pubblici di messa in sicurezza del patrimonio. “Con i fondi messi a disposizione dallo Stato per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti abbiamo approvato un progetto di per la messa in sicurezza di parapetti stradali da tempo in stato precario. di conservazione – annuncia il sindaco – I lavori sono stati consegnati all’impresa che dovrà iniziare entro il 15 maggio. Successivamente si utilizzeranno i fondi messi a disposizione dallo Stato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la sistemazione della strada comunale dal ponte di Molino Vacchiero, ponte compreso, fino a Governati. Le opere dovranno iniziare entro il 20 settembre di quest’anno. Termine massimo per non perdere il contributo. Infine, con il recupero di residui non utilizzati di precedenti mutui per 16mila euro verranno sostituiti i serramenti pericolanti nella casa di frazione Bianco”.