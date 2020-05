Fondi regionali per messa in sicurezza di edifici e territorio, Uncem: “Azione positiva del Piemonte”

Uncem Piemonte ritiene positivo lo stanziamento di 14 i milioni di contributo a favore dei Comuni per la manutenzione del territorio e per la messa in sicurezza delle opere pubbliche in tutto il territorio regionale. Lo stanziamento, che è stato approvato dalla Giunta della Regione Piemonte, fa parte del piano "Riparti Piemonte" che mercoledi verrà esaminato dal Consiglio delle autonomie locali in via Alfier. Viene così finanziata la legge 18/1984. I lavori finanziabili riguardano quattro ambiti principali.

I Comuni potranno realizzare lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali o intercomunali, ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi. Mentre sull'edilizia sono compresi lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento, ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del comune. E ancora, l'edilizia cimiteriale con lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e nuova costruzione dei cimiteri. Ed infine, l'illuminazione pubblica, che prevede: lavori di adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli impianti.

Uncem considera il bando positivo. La legge 18 è stata rifinanziata tre anni fa dopo anni in cui non aveva più dotazione. Si tratta di risorse importanti che arrivano ai Comuni per opere che sarebbe in altromodo impossibile realizzare. Uncem con il Presidente Lido Riba ringrazia l'Assessore Gabusi per l'impegno.