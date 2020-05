Dona a chi ci aiuta: raccolti a Biella oltre 12 mila euro

Prosegue l’iniziativa promossa dal Comune di Biella “Dona a chi ci aiuta”, utile per contribuire per l’emergenza Coronavirus. Al momento sono stati versati sul conto corrente dedicato 12.266,01 euro per un totale di 53 sostenitori. L’iniziativa prosegue anche nel corso della “fase 2” per fare fronte agli interventi d’urgenza a cui sono chiamati il Comune di Biella e la Protezione Civile Città di Biella.

Il sindaco Claudio Corradino ha ringraziato pubblicamente chi ha fin’ora contribuito: “Ringrazio tutte le persone che hanno fin qui fornito un aiuto, al cospetto delle tante iniziative lanciate a sostegno del prossimo, a partire dalla consegna a domicilio di spese, farmaci e mascherine. In particolare ringrazio l’intervento di una famiglia, che ha voluto rimanere anonima, per un aiuto significativo e di grande vicinanza alla nostra città in un momento dove sono tante le necessità sia del pubblico sia di famiglie che a causa della serrata per il coronavirus si sono trovate in difficoltà”.

Dona a chi ci aiuta!

IBAN: IT60Y0200822310000104156509

CAUSALE: Emergenza Coronavirus

INTESTATARIO: Comune di Biella

"Ricordiamo che al termine dell’emergenza tutti gli euro versati e il loro utilizzo saranno RENDICONTATI PUBBLICAMENTE - sottolinea il Comune - Sarà nostro scrupolo allestire una SEZIONE DEDICATA, con tutti i dati nel rispetto della privacy dei donatori".