Cesare Sappino, Airstar: “Caleranno i voli turistici, ma siamo sempre operativi e vicini ai nostri clienti”

Non ha mai interrotto la sua operatività Airstar, azienda di servizi aerei di Cossato. Anche durante l’emergenza Covid-19, l’attività non ha mai smesso di effettuare interventi di pubblica utilità e servizi per la Protezione Civile della Valle D’Aosta. Nonostante la momentanea riduzione del lavoro, la loro operatività resta garantita al 100% per quel che riguarda il lavoro aereo e, da ieri, anche per l’attività aero-scolastica (formazione). I corsi riprenderanno anche grazie all’utilizzo dei supporti informatici, per quanto possibile; per quanto riguarda l'addestramento pratico degli allievi (volo), verranno applicate apposite procedure di sicurezza.

Con le dovute attenzioni e i dovuti protocolli aziendali, rispettando le normative vigenti, utilizzando mascherine e guanti, sanificando i locali e gli elicotteri prima e dopo ogni attività, Airstar riesce ad operare a 360 gradi.

“Siamo operativi anche nel fronte della manutenzione, che viene svolta dalla nostra consociata Skytech Srl; in questo periodo, l’azienda, ha effettuato diverse operazioni di manutenzione sui nostri elicotteri, anche per garantirne la piena disponibilità in caso di interventi di emergenza per la Protezione Civile. Pensiamo che il mondo del trasporto di passeggeri subirà purtroppo grandi ricadute perché, probabilmente, ci saranno pochi spostamenti; ma noi siamo sempre operativi, anche in questo servizio” commenta Cesare Sappino, titolare di Airstar.

“Ci auguriamo che la ripresa delle attività, anche edili e turistiche (ad esempio i rifugi in montagna) e di quelle di tutti i nostri clienti, possa con le dovute precauzioni avvenire al più presto. Noi non vediamo l'ora di poterli nuovamente servire”.

Per informazioni:

Airstar Aviation – Cossato (BI), via per Castelletto Cervo 316 – Tel. 015 9840196

www.airstaraviation.com