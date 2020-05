Biella - Servizio e cura ordinaria nei cimiteri comunali, Pd: "Perchè solo ora le operazioni di pulizia?"

I cimiteri cittadini si presentano a maggio privi dell consuete "operazioni di pulizia e disinfestazione". Terminata la fase delicata e incentrata sulla salute pubblica dei cittadini, il gruppo consiliare Pd del comune di Biella interroga così sindaco e assessore competente per capire "come mai le operazioni di pulizia e disinfestazione non siano avvenute prima della consentita riapertura dei cimiteri comunali".

Nell'interrogazione i consiglieri di minoranza premettono "che in data 21 febbraio è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento, tramite procedura di gara, del servizio di cura nei cimiteri con termine di presentazione della manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate fissato per il giorno 4 marzo".

Inoltre, precisano dal Pd: "L'inattesa pandemia di Covid-19 ha bloccato il normale svolgersi di procedure ed attività amministrative oltre ad avere portato alla chiusura dei cimiteri per evitare il rischio di contagio ma le disposizioni contenute nel DPCM del 10 aprile 2020 consentivano le 'Attività di pulizia e disinfestazione' nonchè di 'Cura e manutenzione del paesaggio'; le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 prevedevano la possibilità di svolgere cerimonie funebri ed omaggiare i defunti anche al di fuori delle cerimonie a partire dalla data del 4 maggio".

Altresì proprio a questo proposito "il sentimento di 'pietas umana' non ha potuto essere espresso nei confronti delle persone decedute a causa del virus e dei loro familiari -precisa il gruppo consiliare-. A fronte di tutto questo, i consiglieri vorrebbero conoscere dal sindaco e dall'assessore competente "i motivi per cui le operazioni di pulizia e disinfestazione, programmate con tempistica scaglionata a partire dal 5 maggio, non siano avvenute prima della consentita e tanto attesa riapertura dei cimiteri comunali".