Benna Aiuta! Solidarietà per le persone in difficoltà

Dalla scorsa settimana è partita Benna Aiuta!, l'iniziativa con cui il Comune raccoglie donazioni per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità da destinare in favore dei propri residenti in difficoltà economiche, e che incrementeranno il fondo di solidarietà alimentare. E' inoltre possibile donare direttamente generi alimentari, contattando il sindaco Cristina Sitzia presso gli uffici comunali allo 0155821203.

A Benna i primi giorni della "fase 2" hanno coinciso anche con la riapertura del cimitero e con l'arrivo della mascherine della Regione Piemonte, una per ogni cittadino, che il Comune sta provvedendo a distribuire. "Queste mascherine - precisa Cristina Sitzia - si sono aggiunte alle altre 500, realizzate da una ditta piemontese con materiale idrorepellente, traspirante e non irritante, lavabile e sanificabile, ed acquistate per un costo ragionevole per le casse della comunità, che, nelle scorse settimane, abbiamo distribuito ad ogni nucleo famigliare".

E' dall'inizio dell'emergenza, che il Comune di Benna ha messo in campo tutte le proprie forze per essere a sostegno della cittadinanza, distribuendo di casa in casa opuscoli con le informazioni utili ed i servizi appositamente creati.

Come "Una telefonata che sa di abbraccio", uno sportello di ascolto rivolto a chi si sente solo, o ha semplicemente voglia di scambiare qualche parola. La chiamata è anonima e dall'altro capo del telefono si trova una persona competente, in grado di ascoltare. Gli interessati possono chiamare il 3714421632, il martedì dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 10 alle 12, ed il venerdì dalle 18 alle 20. Anche il parroco, Don Paolo Battisti, ha dato la propria disponibilità ad essere contattato allo 0152557123.

E come la pagina Facebook della Biblioteca Civica di Benna dove, da inizio marzo, grazie al supporto di volontari del paese, vengono periodicamente pubblicate videoletture, attività e giochi destinati in particolare ai bambini. Proprio a 135 bimbi, in età compresa tra zero e quattordici anni, la giunta comunale ha voluto dimostrare il proprio affetto, consegnando, per mano di sindaco e vicesindaco, un piccolo pensiero ‘‘cioccolatoso‘‘.

Infine, grazie all'impegno dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Candelo-Sandigliano, Il Comune ha consegnato computer portatili ai nuclei famigliari che non disponevano dell'attrezzatura necessaria per seguire agevolmente le lezioni a distanza. " Come sempre, - spiega il sindaco - la preziosa collaborazione con il nostro istituto, con il dirigente scolastico Antonello Papa, e con le maestre, sta dando buoni risultati anche in questa difficile situazione".