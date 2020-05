Online il primo libro della biellese Sara De Maria "La poesia è il respiro dell'anima"

Sara De Maria presenta a Newsbiella il suo primo libro. La scrittrice ha 44 anni ed è nata a Biella. "Scrivo questa lettera per poter far conoscere la mia anima, il mio io profondo ricco di luce che amo donarlo agli altri. Mi presento, sono nata a Biella nel 1976 ,lavoro da anni nell'industria tessile, portando sempre nel cuore la passione per la poesia che a mio avviso è un alimento sano per l'anima e lo spirito. Cominciai a scrivere da ragazzina ,avevo 15 anni quando un brutto destino colpì la mia famiglia, facendo scattare in me una sensibilità nascosta che non pensavo di avere e mi spinse così ogni qualvolta avessi un disagio, oppure la felicità più profonda, sentivo il bisogno di posarlo su di un foglio immacolato per dargli voce e la luce che meritava.

Sono fortemente convinta che tutto quello che vediamo, tutto quello che ci circonda, a suo modo comunica ,con la sua bellezza i suoi profumi i suoi rumori ,solo così possiamo dare ispirazione alla poesia ,dando successivamente serenità all'anima.

E' proprio quello che ho voluto trasmettere nel mio primo libro di poesie intitolato " La Poesia è il respiro dell'anima",vorrei precisare che l'introduzione è stata curata da Morena Tarroni scrittrice e la prefazione è stata curata da Luca Stecchi Poeta e scrittore ,per quanto riguarda la copertina del libro ringrazio la pittrice Mariana Chirica che ha saputo esaudire tutte le mie richieste .

Il libro verrà presentato il prima possibile con diverse presentazioni già in programma. Il libro è stato pubblicato su Amazon il 2 di Aprile www.amazon.it/Poesia-respiro-dell'anima-Sara-Demaria/dp/B086P9BB6N/

In futuro ci saranno dei progetti per me importanti, sarò accompagnata da persone del mestiere che mi guideranno standomi accanto, ma per ora non posso annunciare per motivi di privacy.