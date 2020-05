Maltempo sulle strade biellesi: Vigili del Fuoco di Biella, Cossato e Ponzone in azione FOTO

Sono stati numerosi gli interventi che i Vigili del Fuoco hanno effettuato questa mattina, 13 maggio, a causa del maltempo. I volontari del distaccamento di Cossato sono intervenuti a Valdengo per rimuovere degli alberi caduti sui cavi della Telecom, per poi spostarsi nei pressi del cimitero di Biella, in via Felice Piacenza, per mettere in sicurezza un palo della linea telefonica che, a causa della pioggia, ha ceduto e risultava pericolante.

I colleghi del distaccamento di Ponzone sono invece intervenuti a Valdilana e a Ronco per rimuovere delle piante cadute sulla sede stradale.