Si sono appena concluse le operazioni di spegnimento di un cippatore andato in fiamme nelle prime ore di questa mattina, 13 maggio, nei campi di via dei Banditi a Salussola. A domare le fiamme tre squadre dei Vigili del Fuoco, che dopo aver spento il rogo hanno messo in sicurezza l'area. I danni sono stati limitati soltanto al mezzo agricolo.