Donna in stato di ubriachezza finisce contro il salvapedoni a Mongrando

Alcune contusioni, ritiro della patente e sequestro dell'auto, questo il bilancio dell'incidente di ieri sera a Mongrando in via Marconi. Una donna alla guida della sua Peugeot 106 sbandando ha colpito i salavapedoni della via. L'automobilista è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118.

Le relative analisi del sangue hanno evidenziato che la 51enne, residente in Valle Elvo, era alla guida sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci. Inevitabile quindi le misure adottate dai poliziotti della Polstrada, intervenuti sul sinistro.