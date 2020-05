Biella, agente della Penitenziaria evita un incidente in via Trieste con un'auto in contromano

Evitato da un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio, un incidente con un'auto che viaggiava contromano in via Trieste a Biella. Il fatto è successo alle 9 di lunedì mattina e alla guida della Fiat Panda c'era un uomo anziano. Tempestivamente l'agente si è messo davanti al veicolo bloccando il pensionato e evitando un incidente con un'altra automobile.

Una volta fermo, l'uomo è apparso in discrete condizioni di salute ma frastornato e tremante forse dovuto allo stato di agitazione. L'agente ha così allertato il 112 per fare arrivare un'ambulanza e le forze dell'ordine. Si tratta di un 78enne residente a Cossato che è stato trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.