Parrucchieri ed estetisti, il sindaco di Cavaglià scrive al Premier Conte

Presa di posizione a favore di parrucchieri ed estetisti da parte del sindaco di Cavaglià, Mosé Brizi, che, nella giornata di lunedì 11 maggio, ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, per chiedere una riapertura anticipata delle loro attività rispetto alla data del 1° giugno stabilita dal Governo.

"Ho ritenuto opportuno inviare un sollecito riguardo l’apertura delle attività di acconciatura ed estetica - dichiara Brizi - non solo per soddisfare il bisogno degli utenti, ma anche e soprattutto per non dimenticare questo settore, in crisi come tutte quelle attività che sono state costrette alla chiusura in questo periodo di emergenza. Inoltre, ritengo che sia assolutamente meglio e più sicuro che certi lavori vengano svolti da professionisti, nel rispetto delle regole previste, piuttosto che da persone magari improvvisate ed in luoghi non idonei, oppure da persone che si spostano da casa in casa, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini".

Questo il passaggio saliente della lettera di Mosé Brizi, inviata anche al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'Assessore Regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano: "Gli operatori regolari, secondo Confartiginato 130 mila imprese che occupano 263 mila addetti, hanno responsabilmente affrontato il sacrificio di chiudere per primi, accogliendo le disposizioni governative. È difficile, invece, accogliere lo slittamento della riapertura al 1° giugno, che interviene a fiaccare ulteriormente il settore. Alla luce di questa grave situazione, chiediamo al Governo di consentire al più preso la riapertura, nell'osservanza scupolosa delle indicazioni delle autorità sanitarie".