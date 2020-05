Lettera di una tirocinante dimenticata: "Secondo voi abbiamo in mano il futuro, solo che ce lo avete tolto"

Il blocco dei tribunali, il blocco delle attività negli studi e la chiusura di molti uffici pubblici mette a rischio i tirocini professionali. Uno stop che potrebbe costare caro a centinaia di tirocinanti che rischiano di non riuscire a terminare in tempo il loro percorso per gli esami abilitativi. Tutto questo avverrà se non interverranno proroghe e salvataggi governativi. E' il caso di una nostra lettrice che ha scritto le sue perplessità, i suoi problemi, le sue ansie.

Ecco la lettera di una tirocinante dimenticata. "Buongiorno, questo è un urlo di aiuto: siamo stati dimenticati forse? Perché proprio non riusciamo a spiegarci come sia possibile che i luoghi di lavoro che hanno potuto riaprire, restino comunque chiusi a noi. Non riusciamo a spiegarci come sia possibile che nessun aiuto sia stato pensato per noi, la classe nel mezzo, quella che non è più uno studente, ma non è neanche un lavoratore. E si perché noi lavoriamo, o meglio lavoravamo, per un "rimborso spese" irrisorio, e con fatica cerchiamo di costruirci un futuro.

Siamo a casa da più di due mesi e ora ci vediamo negata la possibilità di rientrare nei luoghi di lavoro e di formarci, e in più con nessun bonus che ci aiuti a vivere; perché non tutti hanno una mamma e un papà che possono permettersi di aiutarli, e con quei 600 euro ci paghiamo gli affitti, le bollette e la spesa; eppure ora siamo qui a casa senza uno stipendio, senza un aiuto e la strana sensazione di star perdendo quell'indipendenza che abbiano faticato a raggiungere.

Siamo i dimenticati, ma siamo anche quelli che secondo voi hanno in mano il futuro di questo paese, solo che il futuro ce lo avete tolto e ce lo togliete ogni giorno in più che restiamo fermi. Non vi chiediamo nulla se non il diritto di tornare, dov'è possibile, a fare quello per cui per anni ci siamo formati".