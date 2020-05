45.800 mascherine arrivate dalla Regione per il territorio FOTO e VIDEO

35.400 mascherine della Regione Piemonte per la Città di Biella, 6.000 per Cossato e 4.400 per Valdilana. Al ritiro ad Alessandria e allo smistamento ci hanno pensato i volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile mentre le Protezioni Civili dei rispettivi comuni provvederanno, a partire da oggi, alla consegna casa per casa ai cittadini.