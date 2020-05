Da Mi Fido di Occhieppo iniziano le grandi offerte

Da Mi Fido, il pet shop di Occhieppo Inferiore, sono iniziati i giorni delle occasioni. Il negozio, che da sempre si occupa della vendita di prodotti per il mantenimento, la cura e il divertimento degli animali, dall’11 al 30 maggio (sino ad esaurimento scorte) attiverà l’operazione “offerte” su cibi, toelettature e prodotti per l’igiene selezionati.



Inoltre, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, Mi Fido è rimasto sempre a disposizione dei propri clienti, anche attraverso consegne a domicilio.

Le consegne a domicilio sono tuttora a disposizione in tutto il Biellese.

Per informazioni: Tel. 015 2593491



Mi Fido - Occhieppo Inferiore (BI), via Martiri Libertà 182.