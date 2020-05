Pella (Fi): "Il Governo fa cassa anche con le multe dei Comuni"

“Governo e maggioranza votano contro l'emendamento inerente gli introiti delle sanzioni elevate dalla Polizia municipale, a prima firma mia - insieme all'On. Cavandoli della Lega - che ho peraltro interpretato una richiesta proveniente da ANCI, sostenuto compattamente dai colleghi del centrodestra. Tutto il personale della polizia municipale é pagato dai Comuni, incluso il ruolo di accertatore e verifica che é molto oneroso e impegnativo, invece l'organo accentratore dell'incasso adesso diventa lo Stato nei confronti di Comuni, Province e Regioni stesse”. A parlare il deputato biellese Roberto Pella.

“Deve esserci un unico riferimento – sottolinea - in grado di assumersi le responsabilità del procedimento fino alla conclusione ultima e definitiva, e non può che essere il Comune da cui dipende il personale dei corpi di polizia munito della qualifica di pubblica sicurezza. Ringrazio la Relatrice Lorefice, come anche molti altri colleghi della XII Commissione, per aver dimostrato iniziale comprensione e convergenza, ma é inaccettabile il voto finale compatto su indicazione contraria del Governo. Se questi sono i segnali di rilancio, l'atteggiamento di dialogo e responsabilità che i Sindaci hanno tenuto finora tenderà inevitabilmente a inasprirsi”.