Centri estivi, Ercoli (Lega): "Biella pronta, ma stiamo ancora aspettando le linee guida del ministero"

Sono passate esattamente due settimane dalla riunione del tavolo Anci con tutti gli assessori all’istruzione dei Comuni capoluogo. Tra i tanti punti toccati, l’idea di avviare centri estivi sperimentali in vista di una possibile riapertura delle scuole a settembre. "Un’ipotesi che l’assessore all’Istruzione della città di Biella, Gabriella Bessone, ha deciso di percorrere fin dall’inizio assieme ad un potenziamento dell’offerta del centro estivo -commenta Alessio Ercoli capogruppo Lega in consiglio comunale-. L’assessore sta lavorando anche su nuovi siti e sulla possibilità di utilizzare spazi all’aperto, sui quali crediamo e puntiamo molto. Peccato che tutto sia bloccato a causa dell’ennesimo ritardo del Governo".

E ancora aggiunge Ercoli "non bastavano le incertezze sulle modalità degli esami, sia di maturità che di terza media, per i quali manca ad oggi ancora un documento ufficiale. Le parole del ministro, spesso in contraddizione da un giorno all’altro, non equivalgono a documenti nero su bianco e non bastano a rassicurare genitori e insegnanti: servono decisioni ufficiali e servono in fretta. Non vorrei che il ministro si sia adeguata ai tempi del decreto aprile, ormai diventato decreto maggio e rinominato dl rilancio per lenire l’imbarazzo governativo che per i cittadini significa maggiore insicurezza quando non vera e propria disperazione".

Tornando alla scuola e ai centri estivi, "mancano ancora i protocolli -conclude il consigliere di maggioranza-, primo tra tutti quello sanitario. E non si hanno risposte né per quanto riguarda le modalità di sanificazione e l’uso di mascherine e disinfettanti, né per le disposizioni sul servizio di mensa e neppure sulla responsabilità sanitaria durante l’orario di erogazione del servizio".

L'appello al Ministro Azzolina. "Ministro, Biella è pronta, abbiamo un progetto e stiamo già lavorando in vista della ripartenza, ma siamo ancora in attesa delle sue linee guida -precisa Alessio Ercoli capogruppo Lega in consiglio comunale-. I centri estivi partiranno tra poche settimane, già a inizio giugno, non solo nelle scuole ma anche negli oratori e non c’è ancora nulla di certo né di chiaro. Considerando che tanti genitori sono tornati o si apprestano a tornare al lavoro e non sanno dove portare i bambini, anche dal momento che i nonni sono tra le categorie da tutelare maggiormente, vivendo di conseguenza questo limbo con preoccupazione e incertezza, le chiediamo di procedere in modo celere. Glielo chiediamo a nome di tutti coloro ai quali deve una risposta e che, giunti a metà maggio, non possono più aspettare".