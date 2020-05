Camandona, in arrivo dalla Regione mascherine per tutti. E a giugno riapre il bar-ristorante di frazione Bianco

Novità a Camandona. Nel corso della prossima settimana verranno consegnate in paese dalla Regione Piemonte un lotto di mascherine pronte ad essere distribuite a tutti gli abitanti così come già accaduto con quelle acquistate direttamente dal Comune. “Inoltre verranno spesi i 1.035 euro che lo Stato ci ha erogato per la disinfezione e sanificazione dei locali del Comune ed eventualmente altri siti di utilizzo pubblico – annuncia il primo cittadino Gian Paolo Botto Steglia - Sono in corso anche le procedure per l’assegnazione della gestione del bar-ristorante in frazione Bianco alla famiglia vincitrice della gara che si è dichiarata disponibile ad avviare la gestione nonostante le restrizioni nell’utilizzo dei locali che verranno date dal Governo in seguito alla pandemia del coronavirus. Crediamo che nel corso del mese di giugno si potrà aprire il locale al pubblico”.