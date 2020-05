Biella, Specchio dei tempi e la punta della Juve Bonansea donano camici e dispositivi alla Protezione Civile

Proseguono gli atti di generosità sul territorio biellese. Nei giorni scorsi, Specchio dei tempi e l’attaccante della Juventus e della Nazionale Barbara Bonansea hanno consegnato alla Protezione Civile Città di Biella camici, tute e dispositivi di protezione per l’emergenza sanitaria. Ad attenderli, in rappresentanza del Comune, l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi: “Grazie ai donatori di Specchio dei tempi che rendono tutto questo possibile”.

Come si legge dal sito ufficiale di Specchio dei Tempi, la 28enne stella del calcio femminile è da un anno accanto alla onlus de La Stampa ed è stata anche testimonial della ristrutturazione del day hospital oncologico del Sant'Anna, a favore delle donne che lottano contro il cancro. Oggi sostiene i progetti di Specchio dei tempi per gli operatori sanitari che combattono contro il coronavirus. In un mese di emergenza la fondazione ha già donato quasi 1 milione di dispositivi di protezione individuale e un centinaio fra macchinari e arredi a decine di ospedali piemontesi.

Punta della Juventus Women e della Nazionale Italiana, Bonansea è stata protagonista ai Mondiali di Francia 2019, dove ha segnato una storica doppietta nella partita inaugurale. In bianconero ha vinto due scudetti e una Coppa Italia. In azzurro ha realizzato 24 reti in 62 presenze. Il giornale inglese The Guardian l'ha inserita - unica italiana - nella classifica delle migliori 100 giocatrici al mondo.