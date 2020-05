Biella - Mascherine: da domani distribuzione di altri 35 mila dispositivi a San Paolo, Centro e Chiavazza

Dopo le prime 9.000 mascherine distribuite nell’arco di quattro giorni, da domani la Protezione civile della Città di Biella intensificherà il lavoro delle proprie squadre per una consegna capillare. Nel pomeriggio di oggi il coordinamento cittadino ha ricevuto dalla Regione Piemonte i 35.000 dispositivi del secondo lotto. Da domani i volontari saranno affiancati per la consegna porta a porta dai consiglieri comunali che si sono resi disponibili e da due squadre dell’AIB (Corpo antincendi boschivi) Biella Orso. Il programma prevede il completamento delle consegne al quartiere San Paolo, poi sarà la volta del Centro città. A seguire verrà raggiunta Chiavazza.

Durante le ultime ore la distribuzione è proseguita nelle seguenti vie: via Torino (prima parte), via Bertodano, via Alessandro Rossi, via Monte Grappa, via Carlo Maggia, via Asmara, via Bolzano. Dice il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola: “Nell’arco di qualche giorno confidiamo di raggiungere la maggioranza dei residenti. Sarà un lavoro capillare e impegnativo, ma andremo di persona buca per buca per consegnare questi dispositivi di protezione. Ringrazio per il costante supporto i nostri volontari della Protezione civile a cui da domani si aggiungeranno i consiglieri comunali che hanno dato la loro disponibilità e gli uomini dell’Aib”.