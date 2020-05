Biella, il Pd interroga la giunta Corradino: “Scuola, quattro mesi per ripartire in sicurezza”

Scuola e sicurezza. Un binomio stretto che finisce al centro di un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del Pd di Biella, formato da Manuela Mazza, Marco Cavicchioli, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket e Marta Bruschi. “L'interrogazione nasce dalle forti preoccupazioni che avvertiamo come gruppo consiliare in merito alla ripresa delle scuole a settembre – spiega in una nota l’esponente dem Mazza - Dopo alcune interlocuzioni a livello di commissione non sembra che al momento vi sia un piano strategico per affrontare i diversi nodi che si presenteranno. In particolare vogliamo evidenziare che la didattica a distanza non può assolutamente sostituire la didattica in presenza perché rischia di penalizzare gli alunni più fragili e rischia di avere ripercussioni sul corretto sviluppo psicosociale dei nostri bambini e ragazzi”.

“Siamo convinti che nei prossimi 4 mesi il Comune si debba fare promotore di tutti gli sforzi possibili per un rientro in classe sicuro e di qualità nel solco delle proprie competenze – sottolinea Mazza - Chiediamo all'assessora Bessone di spiegarci nei dettagli qual è il cronoprogramma per arrivare al 1° settembre preparati evidenziando dei punti focali che ci sembrano prioritari. Il gruppo consiliare del Partito Democratico eserciterà le sue funzioni di controllo e sorveglianza in modo propositivo e collaborativo perché riteniamo che l'istruzione dei nostri bambini, ragazzi e adulti sia un diritto primario e irrinunciabile”.

Leggendo l’interrogazione scritta, il gruppo del Partito Democratico chiede anche al sindaco Corradino “se sia iniziata una campagna di censimento di tutti quegli alunni che non sono riusciti ad usufruire della didattica online per mancanza di device o per mancanza di rete e se siano stati adottati provvedimenti affinché a ogni alunno venga garantito il diritto allo studio attraverso risorse del Comune o campagne di fund-raising cittadino. Tutto questo unito ad una mappatura dei locali della città che potrebbero essere utilizzati come aule o spazi scolastici ed a un monitoraggio stretto dell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione delle scuole sopra citate e quali siano le previsioni di ultimazione dei lavori. Infine, sia fatta attenzione al momento della mensa dal punto di vista della sicurezza sanitaria per garantire la salvaguardia della sua valenza educativa, sociale e culturale e ci sia un’integrazione tra istituzioni scolastiche e Comune per fare sistema, rete, nella realizzazione di progetti europei volti all’ammodernamento e all’efficientamento delle strutture scolastiche”.