A Candelo arriva l’esercito per la sanificazione della casa di riposo

“Nonostante le polemiche alimentate dai gruppi di minoranza il paese all’ombra del Ricetto, al termine della Fase 1 di Covid-19, Candelo risulta essere uno dei paesi del Biellese con pochi contagiati rispetto al numero di abitanti come emerge dai dati pubblicati dalla Regione Piemonte.

Pertanto le strategie messe in campo dal sindaco Paolo Gelone al fine di tutelare la salute dei propri cittadini in questa fase iniziale della pandemia sono state vincenti”. A darne notizia, in una nota stampa agli organi locali, l’amministrazione comunale di Candelo che aggiunge: “Da inizio marzo sono subito stati chiusi il centro diurno Tut Al Dì, il Centro anziani, la biblioteca e gli impianti sportivi”. In merito alla situazione della RSA la Baraggia SRL il sindaco Gelone venerdì scorso ha donato 100 mascherine protettive (clicca qui).

Inoltre domenica 10 maggio l’Esercito è intervenuto a Candelo presso la RSA La Baraggia. In particolare, nuclei specializzati della Brigata Alpina Taurinense hanno svolto una sanificazione preventiva, impiegando procedure conformi alle disposizioni ministeriali e seguendo procedure dettate dall’Istituto Superiore di Sanità. Sotto l’attenta supervisione tecnica del Tenente Colonnello Marco Bernardoni, Ufficiale Veterinario della Brigata nonché responsabile dell’attività, i militari hanno svolto le attività mediante due distinte fasi. Inizialmente, gli Alpini hanno operato la detersione degli ambienti, mediante l’utilizzo di sali di ammonito quaternari che, oltre a pulire e rimuovere lo sporco dalle superfici trattate, ha permesso l’attivazione delle sostanze utilizzate successivamente.

La seconda fase ha previsto la disinfezione, mediante l’impiego di ipoclorito di sodio (candeggina) con una funzione biocida, ossia con lo scopo di eliminare gli agenti biologici eventualmente presenti. Questa attività si inquadra in un serrato programma iniziato lo scorso 25 aprile su richiesta dell’Unita di Crisi della regione Piemonte, in base al quale l’Esercito sta operando al momento in una cinquantina di RSA, per sanificare circa 3.500 posti letto in tutto il Piemonte.