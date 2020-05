A Brusnengo arrivano i test sierologici per tutti, anche per i non residenti, grazie all'iniziativa del Comune, che ha incaricato un laboratorio di svolgere questi esami presso l'edificio municipale.

Il sindaco Fabrizio Bertolino spiega questa scelta: "E' dall'inizio dell'epidemia che diverse persone mi hanno manifestato la loro preoccupazione perché, soprattutto tra gennaio e febbraio, tanti hanno avuto febbre o comunque sono rimasti a letto con una forte influenza e con il pensiero che fosse Covid. Per tranquillizzare tutti, in qualità di responsabile sanitario del Comune, ho preso questa decisione".

Il test sierologico costerà 27 euro, un prezzo inferiore rispetto alla media che è di circa 40 euro. "Il prezzo è molto “popolare” ed il Comune non ci guadagna nulla. - precisa il primo cittadino. - Il test sierologico fornirà l'esito positivo o negativo al Covid, e sarà anche finalizzato a rilevare la presenza degli anticorpi contro il virus».

Il Comune non ha ancora fissato una data per il test. "I cittadini interessati possono chiamare in Comune e prenotare. - annuncia il sindaco - Faremo il test in municipio quando avremo raccolto un buon numero di adesioni".