Dal Nord Ovest - Delicato intervento salva la mano ad un bambino di 7 anni

Un paziente di 7 anni, che aveva subito un grave trauma alla mano sinistra, con importanti lesioni vascolari, nervose e tendinee, è stato sottoposto a un delicato intervento di microchirurgia all'ospedale di Ivrea.

Ricoverato prima a Domodossola, il bambino è stato trasferito nella città eporediese per competenza specialistica, nell'ambito del trattamento dei traumi della mano. L'intervento è durato 4 ore ed è perfettamente riuscito. Ad effettuarlo sono state le dottoresse Federica Bergamin e Francesca Mosetto, della struttura di ortopedia e traumatologia di Ivrea, che hanno ricostruito i vasi, i tendini e i nervi che erano stati danneggiati.

Al termine dell'operazione tutte le strutture vascolari, nervose e tendinee sono apparse integre. "Grazie a una rete organizzativa efficiente - ha detto il direttore generale dell'Asl To4, Lorenzo Ardissone - pur in questo periodo critico per il coronavirus, siamo riusciti a trattare in tempi ottimali il piccolo paziente".