Giornata mondiale di preghiera, i buddhisti di Graglia rispondono all’invito del Vescovo Farinella

La comunità buddhista di Graglia santuario aderisce all’invito di Sua Santità Papa Francesco, recentemente ribadita dal Vescovo di Biella Roberto Farinella, di unirsi con i fedeli di tutte le religioni nella giornata di preghiera promossa per il 14 maggio dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana.

“Questa iniziativa è in piena sintonia con il nostro spirito - dice il Lama Paljin Tulku Rinpoce - Infatti fin dall’origine dell’epidemia, il monastero Samten Ling di Graglia Santuario ha diffuso una pratica che tutti possono eseguire sintonizzandosi in meditazione ogni sera alle 21 e che ha riscosso l’interesse di oltre 45.000 persone. A loro e ai miei discepoli, rivolgo l’esortazione a inviare luce affinché coloro che, in tutto il mondo, vivono nella paura del contagio o ne sono vittime, provino il sollievo mentale e fisico che la spiritualità può generare. In momenti come questi, quando la paura della morte, la solitudine dell’isolamento e l’incertezza sul domani, sconvolgono la vita degli individui, l’interiorità e il raccoglimento sono la giusta via per creare un’onda di energia a protezione dell’intera famiglia umana. Con l’augurio che le attuali sofferenze aiutino ciascuno di noi a riflettere sulla solidarietà e sulla fratellanza come efficace supporto per un futuro di pace fra gli uomini di tutte le etnie, culture e credenze, nel rispetto della terra e di tutti gli esseri che la abitano “.