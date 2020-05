Appello per Dora, timida all’inizio ma molto dolce

L’hanno chiamata Dora i volontari che hanno trovato questa miciotta abbandonata sull'argine dell'omonimo fiume, a Torino.

“Ha faticato a conquistarsi il cibo nella colonia felina in cui si è "materializzata" . spiegano - Troppo a rischio in quanto domestica per rimanere lì, portata dal veterinario è risultata già sterilizzata e positiva a FIV. Si cerca per lei un'adozione stabile anche perché arriva già da un abbandono”. Attualmente si trova in stallo da una volontaria e sta dimostrando un carattere dolce anche se un po' timida all'inizio. Per informazioni: telefonare ad Angela al 339.5258763.